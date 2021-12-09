Александр Николаевич Кремнёв внёс заявление освободить его от должности заместителя председателя Липецкого областного Совета депутатов. Сегодня этот вопрос рассмотрела пятая сессия регионального парламента. Депутаты поддержали это решение единогласно.

Александр Кремнёв являлся депутатом Липецкого областного Совета депутатов третьего, четвертого и шестого созывов. 13 октября 2021 согласно постановлению избирательной комиссии Липецкой области ему передан вакантный мандат депутата. Он избирался по спискам партии «Единая Россия» На второй сессии VII созыва, 14 октября 2021 года, был избран заместителем председателя регионального парламента. Работает в комитетах по экономике и по социальным вопросам. Входит в состав фракции «Единая Россия».