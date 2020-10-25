ВК “Липецк” обыграл “Енисей” и рвется в плей-офф суперлиги

Волейбольный клуб «Липецк» выиграл важнейший с точки зрения борьбы за выход в плей-офф суперлиги поединок в Красноярске против “Енисея”, пишет Чемпионат48.

Первые два сета остались за волейболистками из Липецка. Затем хозяйки перехватили инициативу, и два следующих отрезка матча остались уже за ними. Развязка наступила только в пятом сете, в котором верх при счете 15:10 взяли липчанки.

Енисей (Красноярск) – Липецк (Липецкая обл.) – 2:3 (23:25, 20:25, 25:17, 25:15, 10:15)

Эта победа подняла ВК “Липецк” в заветную десятку суперлиги. Жаль, что результат матча первого тура с «Уралочкой-НТМК», судя по всему, аннулирован. Официальный вердикт ВФВ пока не обнародован, но из таблицы на сайте федерации результат этого поединка странным образом исчез.

Впрочем, с теми игрой и характером, который демонстрирует наша команда в нынешнем чемпионате, вполне можно верить в решение липчанками турнирных задач.

В следующем туре, 7 ноября, ВК «Липецк» сыграет в Нижнем Новгороде со «Спартой», а уже на днях поборется за путёвку в «финал четырёх» Кубка России с калининградским «Локомотивом» и «Ленинградкой». Матчи полуфинального турнира пройдут 30 и 31 октября в Калининграде.

Фото: Чемпионат48.