ВК “Липецк” презентовал состав на новый сезон

7 сентября состоялась официальная презентация состава ВК «Липецк» на новый сезон женской волейбольной Суперлиги Париматч.

Руководители команды рассказали, что, несмотря на длительный перерыв и небольшое количество времени на подготовку, команда готова противостоять соперникам в Суперлиге. Путёвку туда они завоевали, став чемпионами Высшей лиги в прошлом сезоне.







Уже сегодня, 9 сентября, наши спортсменки проведут первую встречу на предварительном этапе Кубка России с соперницами из Курска. Перед началом сезона волейболисткам по традиции вручили майки с индивидуальным номером и фамилией.

Матчи в Суперлиге начнутся сразу после предварительного этапа Кубка страны, в конце сентября. Соперницами наших волейболисток станут 13 команд, среди которых именитые женские клубы: Динамо-Москва, Ленинградка, Уралочка.

О возможности присутствия на играх болельщиков будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении регионального управления физической культуры и спорта.