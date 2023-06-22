Президент ТПП РФ Сергей Катырин накануне провел в столичном Конгресс-центре заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат, на котором была особо отмечена системная работа Липецкой ТПП. Ее президенту Анатолию Гольцову вручили благодарственное письмо за участие в реализации государственно-частного партнерства и формировании благоприятной информационной среды, направленной на популяризацию мер господдержки.

Липецкая ТПП является учредителем регионального центра «Мой бизнес», который осуществляет деятельность в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в части содействия развитию малого и среднего бизнеса. Губернатор региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал многолетнюю плодотворную работу ТПП как надежного гаранта развития предпринимательства в Липецкой области, подчеркивая активную и последовательную деятельность по развитию торгово-промышленных связей липецких предприятий, экспорта региональных товаров и услуг, расширению делового сотрудничества и установлению международных деловых контактов. «Вместе с представителями бизнес-сообщества региона и в сотрудничестве с Липецкой торгово-промышленной палатой мы выработали практику постоянного обсуждения актуальных проблем. Конструктивный диалог помогает региону развиваться и в сегодняшние непростые времена», – считает Игорь Артамонов.

На заседании Совета руководителей торгово-промышленных палат в Москве подчеркивалось, что такой формат дает возможность укрепить личные коммуникации, запланировать совместную работу, обменяться практиками по актуальным вопросам развития торгово-промышленных палат в новых условиях. В деловой встрече также приняли участие замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы.