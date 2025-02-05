Жители Липецкой области хранят на вкладах 271 миллиард рублей по данным на 1 января 2025 года, не считая эскроу-счетов. Это на 26% больше, чем годом ранее. Большинство сбережений – 97% – хранится в национальной валюте.

Высокая ключевая ставка Банка России повлияла на рост процентных ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам. Многие банки предлагали более 20% по годовому вкладу, а сроки депозитов с максимальными ставками увеличились. Проценты, которые получит житель, когда его вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время. Более того, долгосрочные вклады позволяют зафиксировать высокие проценты надолго. Это дает возможность не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать, отметили в липецком отделении Банка России.

Выросли и накопления индивидуальных предпринимателей – на 32%. На январь 2025 года общий сумма на депозитах ИП региона составил 15,5 миллиарда рублей.