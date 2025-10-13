Включали сирены, развертывали посты

В Добринке прошли очередные учения по гражданской обороне.

В течение двух дней, 1 и 2 октября, в Добринском районе, как и по всей стране, проходила Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.

Как рассказал начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского района Сергей Долматов, такие тренировки необходимы для повышения уровня подготовки населения и должностных лиц, ответственных за развертывание и обеспечение функционирования объектов гражданской обороны, а также для определения достаточности имеющихся сил и средств на выполнение мероприятий по ГО и проверки работоспособности региональных и муниципальных систем оповещения населения.

В восемь утра в большом зале администрации Добринского района заместитель главы муниципалитета Андрей Тарасов и Сергей Долматов приняли участие в установочном совещании с правительством Липецкой области, организованном в формате видеоконференции. Вице-губернатор Роман Петрухин поставил перед участниками штабной тренировки ряд задач, которые необходимо было отработать в течение двух дней. Он отметил, что ход тренировки находится под личным контролем руководителя региона Игоря Артамонова, а все поставленные задачи необходимо выполнять в соответствии с разработанным графиком.

Дважды, в 10.30 и 10.40, жители Добринки слышали вой сирен. Это была учебная проверка региональной и муниципальной систем оповещения населения о вероятной угрозе, о чем потом и говорилось в текстовом сообщении.

По дальнейшему плану тренировки на базе районного Дома культуры была проведена учебная эвакуация населения в подвальное помещение. В районной библиотеке был оборудован учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС. А работники Добринской станции по борьбе с болезнями животных развернули на своей территории пункты химического, радиологического и бактериологического контроля со специальным оборудованием.

Как было отмечено на итоговом совещании в правительстве Липецкой области, наш район готов справиться с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и защитить своих жителей.