Свежие колбасы, сыры, молочные десерты можно было приобрести в центре «Мой бизнес» Липецкой области, где состоялась «Вкусная пятница» от Россельхозбанка. Фермерские колбасы предлагала компания «Добрые традиции». Сыры, йогурт и молочные десерты представило предприятие «Салевка». Настоящую деревенскую сметану, творожные пасты, свежее молоко можно было купить у частной фермы Бурмыкина.

«Такую своеобразную ярмарку проводим уже не в первый раз. Удобно всем: фермеры могут продать свою продукцию, а наши сотрудники – приобрести качественный продукт. А еще можно сделать предзаказ понравившейся продукции на маркетплейсе «Своё родное», – отметила начальник офиса «Мой бизнес» Ольга Зиновьева.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.