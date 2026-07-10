Вкусный «привет» ушел за «ленточку»

В июне в зону СВО жители Дуровского территориального отдела отправили очередной гуманитарный груз. На этот раз в него вошли упаковки питьевой воды, чай и кофе, конфеты, печенье, различные крупы. Все, что собрали селяне, оперативно доставили в областной центр на сборный пункт к военным волонтерам.

Оттуда гуманитарный конвой оперативно отправился за «ленточку», где наши бойцы уже ожидали вкусный «привет» с родной земли.

Защитники с радостью приняли продукты с дуровской пропиской.

А в мае Дуровский теротдел решил немного расширить ассортимент большого продуктового набора и порадовать бойцов СВО домашними заготовками, вышедшими из-под рук местных умелиц. Что-что, а солить-мариновать в здешних краях умеют на отлично. Консервированные овощи и фрукты особенно пришлись по вкусу нашим землякам — участникам специальной военной операции.

От них и поступил особый знак признательности за регулярную продовольственную помощь — благодарственное письмо в адрес неравнодушных людей, живущих в Дуровском территориальном отделе.