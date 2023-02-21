В арбитражный суд обратилась прокуратура г. Ельца с заявлением к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем).

Как указано в заявлении, в июне 2022 года в помещении сауны, расположенной в г. Ельце, в которой осуществляет свою деятельность данный индивидуальный предприниматель, произведена розничная продажа маркированной алкогольной продукции (двух бутылок водки). В ходе проведения осмотра помещения обнаружено и изъято еще две бутылки водки, две бутылки сидра, две бутылки шампанского.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.