Владельцам охотничьих ружей. Информация о возможности передачи для нужд СВО

ОЛРР по Грязинскому, Усманскому, и Добринскому районам Управления Росгвардии по Липецкой области сообщает о том, что в зоне проведения специальной военной операции существует потребность в гладкоствольных охотничьих ружьях 12 калибра (двуствольного и многозарядного) и патронов 12 калибра.

При наличии желания передачи оружия и патронов в зону СВО обращаться к инспектору отделения (офис приема по Добринскому району) — Чекмарёвой Екатерине Александровне по адресу: Липецкая область, п. Добринка, ул. Октябрьская, д. 43 или по телефону: 8 (47462) 2-15-76.