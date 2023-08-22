Стартовал прием заявок на конкурс субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, владеющим коворкинговыми площадками в Липецке. Заявки принимает департамент экономического развития администрации города до 20 сентября. Гранты предоставляются с целью поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка». Сумма, на которую может рассчитывать получатель, — до 229 500 рублей.

Участник конкурса должен быть зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Липецка и не иметь задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам и процентам, а также по возврату бюджетных инвестиций. Подробнее об условиях предоставления субсидии здесь.

Грант должен быть использован в течении 12 месяцев со дня заключения соглашения. Средства можно направить на возмещение затрат на проведение ремонтных и монтажных работ, приобретение оборудования и оснащения, оплату коммунальных расходов, содержание имущества и расходы по заработной плате. Заявки и пакет документов участники должны лично принести по адресу: Липецк, пл. Театральная, 1, кабинет 409 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 13:48). По всем вопросам обращаться по телефонам: +7 (4742) 23-92-51, +7 (4742) 23-91-59.