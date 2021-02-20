В с. Казинка состоялась встреча руководителей управления дорог и транспорта и дорожного агентства Липецкой области, депутатов областного совета и жителей села, чьи участки попадают в зону строительства второй очереди автодороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка».

Это крупнейший дорожный проект региона. 13-километровый участок с дорожными развязками и новым мостом через водохранилище планируется сдать в 2024 году. Он финансируется за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В декабре 2019 года управление имущественных и земельных отношений Липецкой области приняло решение «Об изъятии земельных участков для государственных нужд». Эта процедура предусматривает возмещение владельцам рыночной стоимости земли и недвижимого имущества на ней. Всего в зону строительства попали 18 участков.

Владельцы 12 домовладений отказались подписать соглашение о выкупе их имущества, сочтя суммы, определенные оценщиками, несправедливыми. По словам казинцев, оценщики фотографировали дома с дороги, не заходя на участки, и описывали строения по фотоснимкам. По мнению владельцев, чтобы снизить оценочный коэффициент, сотрудники фирмы написали, что планируемые под снос дома находятся очень далеко от Липецка. Хотя Казинка граничит с посёлком Матырский, входящим в городскую черту. Несколько человек сделали новую оценку, суммы в которой оказались существенно выше.

Оценку земельных участков, строений и зеленых насаждений по заказу ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» производила специализированная оценочная организация, являющаяся членом СРО (Саморегулируемой организации оценщиков). Этой деятельностью она занимается с 2002 года. Проведенная оценка получила положительное экспертное заключение СРО.

Изъятие (выкуп) земельных участков и расположенных на них объектах недвижимости осуществляется в строгом соответствии со статьями 56.2 – 56.12 Земельного кодекса РФ.

– 19 ноября 2020 года собственникам были направлены проекты соглашений об изъятии принадлежащего им имущества. Часть собственников соглашения подписала, часть – нет, по причине несогласия с суммой оценки их имущества, – говорит директор Дорожного агентства Липецкой области Антон Кононович. – Мы не возражаем против повторной оценки домовладений, если будут соблюдены все нормы закона.

По мнению руководителя Дорожного агентства, признать некачественной работу фирмы – оценщика и недействительной оценку, как этого требуют собственники, можно только через суд, куда заказчик строительства и так был намерен обратиться в ближайшее время.

Инициативная группа собственников на встрече приняла решение написать в Дорожное агентство Липецкой области коллективную жалобу с требованием признать проведенную оценку недействительной и провести новую, желательно в досудебном порядке. Дорожникам предстоит проработать вопрос, каким образом это можно сделать в рамках действующего законодательства. Местное отделение партии «Единая Россиия» пообещало жителям обеспечить юридическое сопровождение.

*Строительство 2-й очереди региональной автомобильной дороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка» увеличит долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, а также снизит долю автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки. 2 очередь Восточного обхода замкнет транспортное кольцо вокруг г. Липецка, которое свяжет обширную территорию региона: соединит автомобильные дороги Липецк – Грязи – Песковатка и Р-119 «Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов». Это поможет вывести транзитные транспортные потоки за пределы городов Липецка и Грязи.