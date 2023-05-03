Заместитель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Богодухов вместе с кадетами и юнармейцами Липецкой области сегодня возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве. Память героев почтили минутой молчания.

В торжественном возложении цветов вместе с вице-спикером облсовета приняли участие депутат облсовета Александр Кремнёв, главы Елецкого, Данковского, Лебедянского районов и города Ельца. Участники делегации также возложили цветы к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы», в списке которых есть и Елец.

— Это одно из главных мемориальных мест нашей страны. В преддверии Дня Победы с ребятами почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Я уверен, что эта традиция будет продолжаться и дальше. Мы видели с каким волнением сегодня наши дети возлагали цветы. Это, безусловно, значимое место для всех россиян, — отметил Герой России, вице-спикер облсовета Владимир Богодухов.

В Москву приехали более 30 юнармейцов и кадетов из Елецкого, Данковского и Лебедянского районов. Все они – победители и призеры интеллектуальных, военно-спортивных, творческих конкурсов. Также в этом году в Москву приехали дети участников СВО. Находясь в центре столицы, молодые люди отметили, что чувствуют особую гордость от посещения этого места.

— Я очень счастлива, что мне выпала возможность представлять сегодня здесь Липецкую область и родной город Елец. Для меня важно помнить свою историю, подвиги наших прадедов и быть патриотом своей страны, — сказала ученица 9 класса лицея №5 г. Ельца Елена Толстых.

После возложения цветов для ребят провели экскурсию по музеям Кремля.