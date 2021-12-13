Совет директоров VK Company Limited единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно, говорится в пресс-релизе компании.

Владимир сменит на этом посту Бориса Добродеева, который в начале этого месяца после изменения акционерной структуры компании МФ Технологии заявил о намерении покинуть позицию генерального директора VK.

«Совет директоров рад приветствовать Владимира Кириенко в нашей команде, – комментирует назначение Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель Совета директоров VK. – Мы уверены, что его опыт, увлеченность и энергичность обеспечат укрепление лидерства VK среди российских экосистем. Совет поддерживает идею Владимира: сохранить VK на первых позициях по охвату и вовлеченности в рунете, а также продолжить повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта. У Владимира большой опыт запуска и успешного развития множества сложных проектов, и мы уверены, что у него есть все нужные качества, чтобы вывести VK на новые высоты.

Мы также благодарим Бориса Добродеева за результаты, достигнутые VK под его руководством. Борис внес значительный вклад в трансформацию компании в экосистему под новым единым брендом VK, а также открыл для компании ряд новых перспективных сегментов, таких как фудтех, электронная коммерция и онлайн-образование. Мы благодарим его за энергию, упорство, настойчивость и желаем ему успехов в его будущих начинаниях».

Владимир Кириенко, генеральный директор VK (Россия):

«Я рад присоединиться к VK. Это честь и большая ответственность — внести вклад в развитие экосистемы, которая каждый день делает легче жизни миллионов людей, предлагая доступные и качественные продукты и сервисы, которая расширяет возможности бизнеса и предпринимателей. VK продолжит выходить на новые рынки и тестировать новые продукты, фокусируясь на расширении охвата и повышении вовлеченности пользователей. У компании мощная платформа для дальнейшего роста. Полностью реализовать ее потенциал как бизнеса, как работодателя и как публичной компании — задача, к которой мне не терпится приступить. Как и полагается при смене генерального директора, я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании. Я уже успел познакомиться с частью команды — и очень впечатлен. Вместе мы обеспечим оперативную и организованную передачу дел».

Биография

У Владимира Кириенко обширный опыт прямых инвестиций в российские компании и ИТ-бизнес. С 2017 года он был первым вице-президентом Ростелекома, с 2016 по 2017 год — старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом. До прихода в Ростелеком Владимир был председателем совета директоров ООО «Капитал» c 2011 года, а с 2008 по 2011 год — председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка.

Владимир окончил Высшую школу экономики по специальности «Экономика и финансы фирмы», а также получил степень Executive MBA в Московской школе управления «Сколково».