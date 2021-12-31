«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении командира отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС ОМВД России по Усманскому району Липецкой области прапорщика полиции Евгения Черногузова медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

В селе Пригородка сотрудник полиции, находясь в отпуске, спас шестилетнего ребенка, который мог утонуть в заледеневшем пруду. Когда полицейский делал уборку в гараже, к нему подбежал испуганный мальчик. Он сказал, что его друг вышел на тонкий лед расположенного неподалеку пруда за укатившейся игрушечной машинкой и провалился в воду.

Прапорщик полиции бросился к берегу водоема и увидел, что ребенок держится за ледяную кромку и зовет на помощь. Евгений Черногузов попросил мальчика не шевелиться и, ломая руками лед, поспешил к нему. Ноги почти увязли в илистом дне, но полицейский смог дойти до утопающего. Он взял его на руки и вынес из воды. На помощь подоспел отец второго мальчика. Сотрудник полиции передал ему спасенного ребенка, выбрался сам и проводил мальчика домой.

Благодаря решительным и грамотным действиям прапорщика полиции Евгения Черногузова спасена жизнь ребенка», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.