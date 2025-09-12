Глава Усманского района Липецкой области Владимир Мазо получил Благодарность Президента РФ Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Церемония награждения прошла в Кремле, где награду вручил первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.

«Это большая честь для меня и для всего нашего района. Вместе с вами мы смогли сделать наш район лидером по большинству социально-экономических показателей не только в области, но и в стране. Уверен, что вместе мы добьемся новых успехов в дальнейшем развитии нашего муниципального образования и повышении благосостояния жителей», – отметил Владимир Мазо.

С 2007 года он руководит Усманским районом, муниципалитет вышел на лидирующие позиции в Липецкой области по основным социально-экономическим показателям. За последние три года привлечено 22,6 млрд рублей инвестиций, а поступление собственных доходов в бюджет в 2024 году превысило 1 млрд рублей, показав рост 114% к предыдущему году. Район занял второе место во Всероссийском конкурсе муниципальных стратегий.

В Усманском районе построены и модернизированы больницы и поликлиники, возведены новые школы и современные спортивные объекты — бассейн, ледовый дворец, дворец спорта «Новое поколение», полностью реконструирован городской стадион. Сделаны капитальные ремонты в 25 учреждениях, создано 13 центров «Точка роста», открыт специализированный агрокласс.

Активно развивается малый и средний бизнес – открыто 13 новых предприятий, зарегистрирован 181 индивидуальный предприниматель. Создано 460 новых рабочих мест, уровень безработицы снижен до рекордных 0,12%. Ведется активное жилищное строительство — за три года введено почти 165 тысяч кв.м. жилья, расселены 312 человек из аварийного фонда, квартиры получили 15 детей-сирот.

С первых дней проведения CВО Владимир Михайлович лично участвует в организации волонтерского движения. Создан оперативный штаб, налажена системная работа по обеспечению бойцов, оказанию юридической и материальной помощи их семьям. Организован военно-патриотический клуб «Щит», собрано более 48 млн рублей гуманитарной помощи.