Владимир Путин рассказал о новой системе оплаты труда в здравоохранении, поздравляя медиков с профессиональным праздником. Об этом сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что эта система оплаты должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада, а также понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок.

«Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», — пообещал он.

Напомним, полтора года назад Владимир Путин побывал в г. Усмань Липецкой области, где врач из Добринки Илья Симонов задал Президенту вопрос о системе оплаты труда медработников. Тогда Владимир Путин пообещал решить эту проблему.