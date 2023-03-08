Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля сегодня вручил государственные награды Российской Федерации выдающимся женщинам России – представительницам различных профессий.

Звания «Мать-героиня» удостоены Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. При присвоении звания «Мать-героиня» награждённой матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 000 000 рублей.

Жительница Добровского района Ольга Стрельникова — первая женщина из Липецкой области, удостоенная звания «Мать-героиня» после его установления в 2022 году. Вместе с супругом, настоятелем Троицкого храма села Большой Хомутец, Ольга воспитывает 11 детей.

«В прошлом году мы, как вы знаете, возродили почётное звание «Мать-героиня». Теперь это одна из высших государственных наград России. Она символизирует искреннее уважение к непростому, требующему абсолютной самоотдачи, но благородному и благодарному материнскому труду, — обратился к награждаемым Владимир Путин. — Спасибо вам большое – и всем женщинам нашей огромной страны, которые посвятили себя прекрасной миссии материнства. Мы гордимся нашими многодетными семьями, отдаём дань уважения женщинам, мамам, восхищаемся величием и щедростью вашей души».

«Я очень благодарна, что вы отметили меня такой наградой, — сказала в ответном слове Ольга Стрельникова — Эта высокая награда не только для меня, но я для моего мужа, отца Олега. Не было бы его, не состоялась бы я как матушка и мать одиннадати детей.

В этот день также Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, орденом Пирогова — главврач детской больницы в Луганской области Людмила Белецкая, орденом Дружбы — Галина Алексеева из музея «Ясная поляна», министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Медалью Ордена За заслуги перед Отечеством второй степени удостоены Ирина Еремина из «Туламашзавода», полковник полиции Олеся Лоскутова, сотрудница приборостроительного завода Ольга Петрова. Медаль Суворова вручается медсестре Кристине Ким, медаль Жукова — начальнику отдела воинской части Западного военного округа Татьяне Чубченко. Преподаватель класса флейты Наталья Батерина удостоена медали Пушкина.

Кроме того, присвоены звания заслуженных работников в ряде отраслей.