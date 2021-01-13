Президент России Владимир Путин перечислил регионы, отстающие в кассовом исполнении федерального бюджета на дорожное строительство, сообщает “Интерфакс”.

“По объективно-субъективным причинам показатели кассы по некоторым регионам ниже, чем в 2019 году”, – сказал Президент на совещании с членами правительства РФ.

В числе отстающих, по словам главы государства, Пермский край, Смоленская область, Республика Крым, Астраханская область, Ростовская область, Карелия, Мордовия, Липецкая область, Мурманская область, Рязанская область, Еврейский автономный округ.

Владимир Путин уточнил, что кассовое исполнение бюджета в этих регионах составило менее 93%.