Третье очное заседание Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» состоялось сегодня под председательством Президента РФ Владимира Путина. В нем приняли участие члены Наблюдательного совета, участники проектов и конкурсов платформы. На заседании Президент России поддержал инициативу липецкого учителя — участницы конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» Аллы Волковой о реализации проекта «советник директора по воспитанию» по всей стране и о включении победителей конкурса «Флагманы образования» в управленческий образовательный резерв страны.

Алла Волкова – полуфиналист всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей», победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России», учитель информатики и физики высшей квалификационной категории, заместитель директора гимназии № 12 Липецка.

В ходе своего выступления она отметила важность привлечения финалистов и победителей конкурса «Флагманы образования» к экспертной работе. Благодаря конкурсу каждая школа страны, каждый муниципалитет, каждый обучающийся имеют возможность заявить о себе, показать свои возможности, профессиональные успехи и достижения.

«Мои родители — учителя, и я горжусь, что папа до сих пор работает учителем в одной из школ нашего города. В 2015 году я победила в конкурсе «Учитель года России». После конкурса я увидела, как учатся дети во многих регионах нашей страны. В прошлом году вместе со своей командой мы выиграли в конкурсе «Учитель будущего», а уже в этом году вместе с командой города мы вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет». Очень хочется, чтобы победители вошли в региональный управленческий резерв и в дальнейшем продвигали те важные идеи, которые заложены в конкурсе», – рассказала Алла Волкова.

Выслушав инициативу участницы, Председатель Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал ее предложение.

«Очень хорошая идея. Это еще один такой социальный лифт, который позволит региональным руководителям найти интересных людей, увлеченных своим делом. Потому что те, кто участвует в таких мероприятиях и участвует успешно, безусловно, заслуживает того, чтобы принимать участие в реализации целей и решении задач, которые стоят перед регионом. Полностью согласен и поддерживаю».

Также Алла Волкова затронула тему воспитания. В ряде регионов с 1 сентября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников в школу пришли помощники по воспитанию – советники. Алла Волкова отметила, что это люди новой формации, вооруженные актуальными знаниями и современными методиками, и предложила реализовать проект «Советник директора по воспитанию» по всей стране.

«Важно не только учить, мы об этом сегодня много говорили, очень важно воспитывать. И здорово, что в десяти регионах нашей страны уже реализуется проект «советник директора по воспитанию» в рамках проекта «Навигаторы детства». Очень важно, чтобы такие советники появились во всех школах страны, потому что сейчас они становятся старшими товарищами детям и умеют выстроить очень правильный, конструктивный диалог с ребятами», – добавила Алла Волкова.

«Что касается советников директоров школ по воспитательной работе, действительно, они сейчас в качестве эксперимента введены в десяти регионах Российской Федерации, а на следующий год будут введены в 35 регионах, но в целом они должны работать по всей стране» – отметил Владимир Путин.

Президент РФ также добавил, что быть советником директора по воспитательной работе – особая миссия. Владимир Путин отметил необходимость помочь молодым людям сориентироваться в современном потоке информации, продемонстрировать школьникам настоящие ценности.

«Необходимо, чтобы советник директора по воспитательной работе сам отвечал высочайшим требованиям в работе с людьми, с молодыми людьми, со школьниками. Чтобы он сам был интереснее, чем интернет. Здесь нужны люди, которые безусловно понимают значимость своей деятельности, отдают себе отчет в том, какая ответственность на них лежит и нужны люди, увлеченные своим делом. Иначе будет очень сложно. Формальный подход пойдет только во вред. Скомпрометирует саму идею. Это не просто строчка в перечне должностей, это миссия особая – воспитание детей», — сказал Владимир Путин.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов также отметил, что проект «Советник директора по воспитанию» привел к значительным изменениям во внутреннем климате школ, в которых он апробируется. Министр отметил рост интереса учащихся к дополнительному образованию и внеурочной деятельности. Также Сергей Кравцов отметил, что работу проекта нужно расширять и, в конечном счете, – масштабировать на всю страну.

АНО «Россия – страна возможностей» создана Указом Президента РФ 22 мая 2018 года. Её задача – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. За 4 года работы платформы в 26 ее проектах, конкурсах и олимпиадах приняли участие около 10,5 млн человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира. Они получили десятки разных возможностей для развития, среди которых поступление в ведущие вузы, стажировки и трудоустройство в крупнейшие компании России, образовательные гранты, реализация собственных проектов, работа с наставниками из числа ведущих управленцев страны, путешествия по России и многие другие.

В 2021 году к платформе «Россия – страна возможностей» присоединились 4,7 млн россиян, было запущено шесть новых проектов для ИТ-специалистов, студентов, добровольцев и педагогов, каждый из которых предоставил новые возможности для развития.