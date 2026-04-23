Владимир Путин поддержал предложения мэра Ельца по сохранению исторических объектов

Мэр Ельца Вячеслав Жабин принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с представителями муниципального сообщества, которая прошла в рамках Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Глава древнейшего года Липецкой области внёс несколько предложений по сохранению объектов культурного наследия (ОКН).

Одна из инициатив заключается в том, чтобы расширить программу льготного кредитования проектов по восстановлению ОКН. Сейчас кредит под 6% годовых получают инвесторы, которые берутся за реконструкцию объектов в неудовлетворительном состоянии, тогда как ОКН в удовлетворительном состоянии остаются без такой поддержки.

Второе предложение Вячеслава Жабина, озвученно Владимиру Путину на встрече, касается капитального ремонта объектов культурного наследия. Сейчас упрощённый порядок капремонта действует только для исторических МКД, а для объектов социнфраструктуры – нет. Ещё одна инициатива касается права регионов самостоятельно принимать решение о снятии охранного статуса с физических утраченных исторических объектов.

«Полагаю, что вы абсолютно правы. Держать некоторые вещи на бумаге, когда их на земле уже не существует, бессмысленно. Обязательно поработаю с коллегами в Правительстве, чтобы ваше предложение было реализовано», — отметил Президент.