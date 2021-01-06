Предложение липецкого спортсмена-колясочника Павла Шматова о поддержке адаптивных спортивных учреждений вошло в перечень поручений Президента России, который он утвердил по итогам встречи в онлайн-формате с инвалидами. Итоговый список был опубликован на сайте президента в преддверии 2021 года. Уже к 1 февраля 2021 года Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов России должны рассмотреть вопрос о финансировании организаций, реализующих программы развития адаптивной физической культуры и спорта.

В Липецкой области к таким организациям относится областная спортивно-адаптивная школа, в которой занимаются более трехсот человек. В 2020 году был открыт специальный комплекс – первый в области, откуда на прямую связь с президентом вышел Павел Шматов – заслуженный мастер спорта по спортивному ориентированию, призёр чемпионатов мира, победитель Кубков и чемпионатов России.

В своем обращении он подчеркнул, что в России 67 подобных учреждений, на поддержку которых в 2020 было выделено 100 миллионов рублей, однако в 2021 средств на эти цели не предусмотрено. Он попросил продолжить оказывать им поддержку на федеральном уровне, предусмотрев финансирование в рамках программы «Доступная среда».

В свою очередь Президент поинтересовался у Павла его спортивными успехами и попросил его подробней рассказать о соревнованиях. Очередную награду Павел привез с Кубка России по спортивному ориентированию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в октябре, победив по итогам первого старта в дисциплине «точное ориентирование» и серебряным призером по итогам второго старта в дисциплине «спринт». После включения Липецкий спортсмен рассказал, что был рад услышать ответы на важные вопросы. Среди таких тем и трудоустройство, и дополнительные образовательные возможности, и доступная среда. Эти и другие предложения вошли в итоговый перечень поручений, которые должны быть исполнены в течение 2021 года.