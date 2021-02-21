На имя главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова поступила телеграмма от Президента России Владимира Путина. Глава государства поздравил руководителя и всех жителей региона с предстоящим Днем защитника Отечества.

«Этот праздник дорог всем, кто искренне гордится славными, героическими страницами истории нашей страны. Кто ратной службой и трудовыми свершениями приумножает могущество державы», – говорится в поздравлении.

С предстоящим праздником Игоря Артамонова и всех жителей Липецкой области также поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, руководители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Они пожелали защитникам Родины и жителям региона успехов, здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов.