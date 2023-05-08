На имя губернатора Липецкой области Игоря Артамонова поступила телеграмма от Президента России Владимира Путина. Глава государства поздравил руководителя региона и всех жителей с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«9 Мая 1945 года навеки останется в истории как триумф сплоченности и духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости, – говорится в поздравлении. – Наш священный долг – бережно хранить память о великом подвиге отцов, дедов и прадедов, честно служить Отечеству. Сегодня достойные наследники ратных, патриотических традиций поколения победителей в боях отважно и мужественно защищают Россию». Глава государства пожелал липчанам здоровья и успехов.

С Днем Победы Игоря Артамонова и жителей региона также поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.