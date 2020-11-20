Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

Президент России Владимир Путин провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и обсудил деятельность Русской православной церкви в период пандемии.

Владимир Путин поблагодарил Патриарха и всех священнослужителей Русской православной церкви, и других традиционных конфессий в стране за то служение, которое они несут в этих очень сложных условиях пандемии коронавируса.

– Действительно, мы говорим про врачей, оправданно говорим об их героизме, но в этом смысле все люди, которые напрямую работают с человеком, они, конечно, заслуживают особых слов благодарности за труд, который они осуществляют, – сказал Президент.

Патриарх Кирилл напомнил, что в 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского.

– Это, конечно, особая дата в истории нашего народа, потому что Александр Невский решающую роль сыграл в спасении России в то время, когда решалась её судьба, – сказал Патриарх Кирилл. – Россия была атакована и с востока, и с запада. Мудрость Александра Невского заключалась в том, что он разобрался в мотивах тех, кто вступил на территорию Руси. Те, кто шёл с востока, интересовались нашими желудками и карманами, а те, кто шёл с запада, интересовались нашим разумом и нашим сердцем. Сопротивляясь западному вторжению ливонских рыцарей, Александр Невский одновременно проявлял очень большую дипломатическую гибкость для развития отношений с восточными завоевателями и практически оградил Россию от опаснейших нашествий с востока. И в честь Александра Невского – лавра в городе Санкт-Петербурге. И конечно, юбилей Александра Невского не может пройти это место.

Патриарх обратил внимание Президента на состояние Александро-Невской лавры. По его словам, там давно не производилось ремонта. В непростом состоянии находится и Санкт-Петербургская духовная академия, где в свое время десять лет Патриарх Кирилл был ректором академии.

Владимир Путин пообещал внимательно изучить этот вопрос и обсудить его в деталях.

Также в ходе встречи Президент поздравил Патриарха с днём рождения.

– Хочу Вас сердечно, от души поздравить с этим и пожелать Вам здоровья, пожелать Вам успехов на благо России и поблагодарить Вас за то, что Вы делаете для страны, – сказал Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru