Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта.

Ниже – полный текст его поздравления.

“Дорогие женщины России!

Поздравляю вас с Международным женским днём – с праздником, наполненным радостью, теплом и душевной щедростью.

Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, жёнам, сёстрам, дочерям, подругам, коллегам по работе. И эти давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром.

Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаёте себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете всё, чтобы они выросли успешными, достойными людьми.

Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, – всё это нелёгкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания.

При этом вы каким-то непостижимым образом везде и всё успеваете, достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надёжностью, ответственным подходом к делу. И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества.

Отдельно хочу поздравить сегодня женщин – медицинских работников. В тяжелейших условиях эпидемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм, продолжаете трудиться с полной отдачей.

Благодарю всех женщин – врачей, фельдшеров, медсестёр и нянечек, всех, кто спасает и выхаживает больных в «красных зонах», в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках.

Давно известно: чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую, душевную поддержку.

Дорогие наши женщины!

8 Марта – день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас.

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с праздником! Желаю вам здоровья, успехов – успехов во всём! – взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости.

Будьте счастливы!”

Видео и фото: kremlin.ru