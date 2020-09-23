Владимир Путин заявил, что реконструкция Липецкого аэропорта завершится в течение трех лет

Сегодня, 23 сентября, в Кремле состоялась встреча Президента с сенаторами Российской Федерации. Мероприятие приурочено к началу осенней сессии верхней палаты российского парламента.

Это первая встреча главы государства с верхней палатой парламента после внесения изменений в Конституцию. В основном президент

В своем выступлении Владимир Путин затронул многие проблемы, такие как помощь россиянам с низкими доходами, индексация пенсий, уровень безработицы и другие. Президент особо подчеркнул о недопустимости зарплат ниже МРОТ.

Также Владимир Путин рассказал, что в России продолжится активное развитие транспортной инфраструктуры.

– В течение трех лет планируется завершить реконструкцию аэропортов целого ряда региональных центров, среди них Воронеж, Липецк, Ставрополь, Оренбург, Новосибирск, Томск, а также Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, аэропортов других населенных пунктов Дальнего Востока, в том числе расположенных в труднодоступных территориях. Конечно, это должно делаться наряду с развитием региональной авиации и соответствующих сегментов самолетостроения, – заявил Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru