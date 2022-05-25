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Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев 25 мая провел совещание с членами Правления РСС и вице-президентами. Это первое мероприятие подобного формата после XI съезда Союза, на котором, напомним, были сформированы Совет и Правление РСС,

Липецкую область представляли вице-президент РСС Владимир Тучков и директор Союза строителей Липецкой области Павел Путилин — член Правления и Совета, представитель РСС в Совете Федерации.

На совещании обсуждалось развитие Союза строителей в 2022 году и в долгосрочной перспективе. Также поднимались вопросы Устава РСС, функциональные обязанности вице-президентов, членов Совета и Правления и другие актуальные вопросы.