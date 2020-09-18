Владимир Владимирович и его Любовь

«За 50 лет было всякое», — признаются супруги ПАНКОВЫ из Плавицы, в августе отметившие золотой юбилей совместной жизни.

46 лет назад они приехали в Добринский район из Рассказово Тамбовской области. Любовь родилась в Ленинграде и в тех краях проживала у бабушки, даже выучилась на ткачиху в этом небольшом тамбовском городишке, где и встретила местного парня Владимира.

Их дочке уже было три годика, когда Панковы решат переехать в наши края. Точнее, в Плавицу.

— Я всю жизнь, 44 года, проработал на строительстве, по специальности газоэлектросварщик, имею 5-й разряд, — рассказывает глава семейства, — причислен был к ПМК-Трестстрой-Липецк, филиал которого из 32-х человек находился здесь, в Плавице.

Не стоит читателям, наверно, и напоминать, что в то время в посёлке велась грандиозная стройка: возводили сахарный завод. Одновременно строили и жильё для своих работников.

Поэтому молодожёны решили сменить место жительства. Руками Владимира Владимировича и его коллег построены в нашем районе сахарный завод и ферментный цех (спиртзавод), позднее — больница в Добринке, по улице Воронского, и первая пятиэтажка, новый ДК и много-много другого.

50 лет назад. Молодые супруги Любовь и Владимир Панковы.

— Мне поначалу пришлось около 7 лет трудиться на спиртзаводе, — говорит Любовь Сергеевна. — Как только сюда прибыли, мужу за хорошую работу дали жильё, сначала однокомнатную квартиру, потом, почти сразу же, вот эту — 2-комнатную. Мы в первой «однушке» уже успели сделать ремонт, поклеить обои, и вдруг нам «двушку» выделили. Не задумываясь о вложенных средствах и своём труде, перевезли вещи сюда. Так здесь и прижились на несколько десятков лет, встречаем тут дочку с зятем и внучку.

Потом в местный детский садик, тоже только что построенный, станут приглашать на работу сотрудников завода, любящих детей. Любовь Сергеевна решит: она из их числа. Всё-таки недаром носит такое имя. И станет любимой нянечкой в садике для ребятишек. Будучи уже на пенсии по возрасту, всё равно продолжала трудиться с малышнёй. За свой добросовестный труд имеет звание «Ветеран труда».

— Мои родители — необыкновенные трудяги, — сказала мне по телефону их единственная дочь Елена, — мама — особенная хозяйка. Представляете, дома стоит машинка-автомат, она же до сей поры стирает всё вручную, не доверяя технике. В детстве, помнится, все мои белые вещи были не просто хорошо простиранными, а, как говорят, «кипенными». Такая она во всём.

Дочка призналась: их семья ничем не отличалась от других. И по одежде, и по тому, что стояло на столе. Хотя подчеркнула: «Фрукты мне родители покупали всегда, даже не знаю, где и брали при том дефиците, какой существовал в стране».

— Ещё мамуля очень мудрая женщина, — продолжила Елена Владимировна. — Мне было чему поучиться у неё.

— Без проблем и ссор семьи, уверена, не бывает, — убеждена сама Любовь Сергеевна, — за 50 лет столько воды утекло, всякое в жизни случалось. Если есть любовь и уважение друг к другу, а женятся-то все по любви, то и на невзгоды и проблемы смотришь не так пристально. По возможности надо обходить «острые углы». Важно ещё уметь вовремя пойти на примирение. Я это обычно делаю сама первой.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива Панковых.