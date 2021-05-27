На ближайшей сессии облсовета предлагается внести изменения в законы Липецкой области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области», а также «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов». Сегодня их рассмотрела и поддержала комиссия регионального парламента.

– Мы вносим заключительные поправки в выборное законодательство накануне предстоящих выборов.Документы приводятся в соответствие с федеральным законодательством. Поправки уточняют требования к кандидатам в депутаты областного и муниципального уровней, повышается размер избирательного фонда на выборах в облсовет, и ряд других корректировок, – рассказал председатель комиссии, вице-спикер облсовета Владимир Загитов.

Уточняется информация для размещения в избирательных бюллетенях. Так, сведения о том, что кандидат является физлицом-иноагентом либо аффилирован с иноагентом, должны будут включаться в подписные листы, а также указываться при информировании о кандидатах.

Законопроектами также уточняется, что депутатом не может быть избран гражданин РФ, постоянно не проживающий в Российской Федерации и имеющий гражданство или подданство иностранного государства.

Проектами законов предлагается предусмотреть право избирательной комиссии области при проведении выборов обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства. Уточняются нормы, касающееся обращения избирательных комиссий в правоохранительные органы, суд, Роскомнадзор для пресечения противоправной агитационной деятельности.

Кроме того, предлагается увеличить предельный размер добровольного пожертвования в избирательный фонд кандидата в депутаты областного Совета с 250 тысяч до 2, 5 миллионов рублей. А в избирательный фонд избирательного объединения (партии) – с 1 миллиона до 3 миллионов рублей.

На следующей неделе законопроекты будут вынесены на рассмотрение комитета облсовета по государственному устройству и местному.