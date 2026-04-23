Владыка Арсений побывал в Добринском округе

Пятнадцатого апреля, в среду Светлой седмицы, в Добринском округе побывал Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский. Он совершил Божественную литургию в Покровском храме с. Павловка. Ему сослужили благочинный Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев, духовенство округа и Липецкой епархии.

На службе побывали глава Добринского округа Александр Пасынков, депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Крутских и многочисленные прихожане Покровского храма.

Ещё одной целью визита владыки было выполнение поручения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о награждении настоятеля Покровского храма села Павловка, протоиерея Димитрия Корнеева очередной наградой.

За усердное служение Церкви протоиерей Димитрий Корнеев был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш…».

Как рассказал прихожанам митрополит Арсений, это одна из высших наград в Русской православной церкви. Такого почётного права могут быть удостоены только самые опытные священники, которые имеют за плечами несколько десятилетий безупречного священнического служения.

В ходе Божественной литургии владыка зачитал указ Патриарха о награждении настоятеля храма высокой наградой, затем прошёл пасхальный крестный ход. Также все желающие могли приступить к таинству Святого Причащения.

Сам митрополит поздравил всех прихожан с праздником Светлой Пасхи, вручив каждому пасхальное яйцо. А после службы состоялась пасхальная трапеза.

А уже в пятницу, в день праздника в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник», митрополит Липецкий и Задонский Арсений совершил пасхальное Богослужение в храме Казанской Божьей Матери станции Плавица. Ему сослужило духовенство Добринского церковного округа вместе с его благочинным, протоиереем Александром Адоньевым.

Почётными гостями стали глава Добринского округа Александр Пасынков и депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Крутских, начальник Богородицкого территориального отдела Александр Овчинников. После службы был совершён чин освящения воды и крестный ход. Владыка подарил пасхальное яйцо настоятелю храма Андрею Селиверстову.

Митрополита Арсения пришли поздравить со Светлым Праздником Пасхи и местные школьники, которые прочитали стихотворения. В знак благодарности они получили шоколадные конфеты от владыки Арсения и шоколадки от благочинного Александра Адоньева. Митрополит Арсений рассказал, что до этого в храме Казанской иконы Божьей Матери он ещё не был.

Его строительство началось в 2010 году. Работы предстоит сделать немало как внутри, так и снаружи. Но уже сейчас храм стал точкой притяжения православных верующих и постепенно преображается.

Основными меценатами, которые жертвуют средства на продолжение работ, как раз является депутат облсовета Геннадий Крутских и руководство Добринского сахарного завода.

Радеет за храм и Александр Овчинников. Но и прихожане жертвуют средства на то, чтобы этот храм в скором времени приобрёл завершенный облик.