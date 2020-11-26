Власть и бизнес в Липецкой области обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Целый ряд важных для малого и среднего предпринимательства тем обсудили участники заседания областного координационного Совета, который состоялся сегодня в администрации региона. Провел встречу заместитель руководителя области Дмитрий Аверов.

Он подчеркнул, что это заседание проходит в очень сложных для малого бизнеса условиях. «Текущий кризис – это в первую очередь кризис предпринимательства. Поэтому власти и бизнесу нужен максимально открытый диалог», – считает Дмитрий Аверов.

О поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе в своем докладе на заседании рассказал начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов. Это прежде всего снижение налоговой нагрузки, ставки УСН. Сейчас по отдельным отраслям она в регионе значительно меньше, чем у соседних областей. Районы поддержали и снижение ЕНВД. В непростой период первой коронавирусной волны существенной поддержкой стали субсидии для непродовольственный торговли, так называемые субсидии по ОКВЭД 47.8. Докапитализация регионального Фонда поддержки МСП увеличила возможность льготного кредитования. Действенной мерой стала и работа горячей линии для бизнеса. С апреля она приняла 10 тыс обращений. Также в числе антикризисных мер назывались льгота по налогу на имущество арендодателей, реструктуризация займов, введение налогового режима для самозанятых. Подчеркивалось, что по показателю самозанятых граждан Липецкая область входит в топ-5 в стране.

Кроме того, в ходе работы обсуждались возможности сохранения минимальной налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения на 2021 год для наиболее пострадавших отраслей, субсидирование занятий спортом детей из многодетных семей, развитие туристического потенциала Липецкой области с привлечением социальных предприятий, финансирование образовательных учреждений с целью их участия в образовательных проектах центров молодежного инновационного творчества и другие вопросы.

Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Липецкой области работает с 1998 года. В его состав входят представители практически всех контролирующих органов и общественных объединений предпринимателей. Ежегодно проводится не менее четырех заседаний Совета. «Конструктивное взаимодействие власти и бизнеса помогает оперативно выявлять болевые точки в деятельности предпринимателей, – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов. – Содействие развитию малого и среднего бизнеса – наш постоянный приоритет».