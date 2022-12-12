Изменения в контрактном законодательстве, сокращение способов закупки, списание штрафов, пеней, неустоек, изменение порядка оплаты, санкционные изменения и целый ряд других актуальных тем обсудили участники круглого стола «Бизнес и госзакупки в Центрально-Черноземном регионе». Его организовала Липецкая торгово-промышленная палата совместно с центром «Мой бизнес» и юридической компанией «Центральный округ».

В заседании приняли участие представители власти, специалисты по закупкам городских и муниципальных ведомств, а также предприниматели региона. «Подобные встречи способствует эффективному взаимодействию между заказчиками, поставщиками и органами государственной власти, их профессиональному совершенствованию и вносит важный вклад в развитие государственных закупок в Липецкой области», – отметил директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.

Участники круглого стола имели возможность обменяться личной практикой участия в аукционах, а также задать все интересующие вопросы представителям профильных служб, ведомств, контролирующих органов и получить на них исчерпывающие ответы. Эксперты отметили, что деловая встреча позволила комплексно и системно обсудить применение законодательства о государственных закупках, закупках за счет собственных средств при осуществлении контрольных мероприятий, рассмотрение судебных споров, исполнение бюджетных обязательств, применение антимонопольных требований к закупкам. «В Липецкой области налажен открытый и конструктивный диалог бизнеса и власти, – неоднократно отмечал губернатор Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку этой сферы – и финансовую, и консультативную, и юридическую».