Федеральный центр компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда на площадке проектного офиса РЦК Липецкой области провел обучающий семинар для органов исполнительной государственной власти региона. Программа полностью разработана ФЦК и представляет собой трехдневный обучающий тренинг, во время которого происходит диалог представителей различных управлений правительства Липецкой области с федеральными экспертами. Основная тема – инструменты оптимизации и беспрерывные улучшения внутренних и внешних процессов в исполнительных органах государственной власти.

Благодаря таким тренингам, в частности, ускоряются процессы получения документов в центрах «Мои документы», быстрее и проще согласуются права на земельные участки и появляется возможность сделать все это в режиме онлайн. Участниками обучения на этот раз стали сотрудники управлений финансов, сельского хозяйства, здравоохранения, а также других профильных организаций правительства Липецкой области. Образовательный курс включал несколько блоков с выполнением теоретических и практических заданий. При этом, в первую очередь, шел обмен опытом.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в России с 2018 года. Малые, средние и крупные предприятия могут получить поддержку по оптимизации производства за счет федеральных средств. Внедрение бережливых технологий в работу органов исполнительной власти – важная задача, которую поставил президент РФ Владимир Путин.

«Реализация нацпроекта «Производительность труда» – это ответ на запросы времени, соответствие ускоряющемуся темпу жизни. Многие операции нужно делать быстрее, дешевле, качественнее. Мы будем перестраивать процессы, которые не несут улучшений для людей, и обмениваться лучшими практиками», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.