Власти Липецкой области помогают топливным компаниям с логистикой

На АЗС региона сохраняется ажиотажный спрос на бензин. По словам операторов, в обычном режиме парка бензовозов хватало даже с учётом летнего роста потребления. Однако резкое увеличение спроса привело к тому, что компании не успевают оперативно довозить топливо на заправки.

Правительство региона оказывает операторам содействие в поиске дополнительных бензовозов, организации подвоза топлива и взаимодействии с перевозчиками. В ближайшее время продвижение по этому вопросу ожидается совместно с компанией «Роснефть». Аналогичных усилий ждут от других крупных сетей.

Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Также он поблагодарил сотрудников АЗС и водителей бензовозов за работу в напряжённом режиме.

«Сейчас на заправках и в доставке топлива работают водители бензовозов, операторы, заправщики. Им непросто, но каждый день они помогают вытянуть ситуацию своей работой. Прошу водителей и всех жителей с пониманием относиться к временным сложностям. Мы занимаемся этой ситуацией и будем последовательно содействовать выравниванию работы заправок», – отметил глава региона.