Двух сердец одно решенье. История первой семейной фотографии

Иван и Антонина Коробкины, п. Добринка.

День свадьбы: 18 августа 1972 года.

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Дорогие читатели! Сегодня мы открываем новую рубрику, посвященную Году семьи, объявленному в 2024-ом нашим президентом. Предлагаем вам вместе с нами вспомнить самый счастливый день своей жизни — день своей свадьбы. Еще раз пережить то незабываемое чувство соединения с любимым человеком на всю жизнь.

Присылайте, приносите к нам в редакцию свои свадебные фотографии, и мы расскажем вашу историю на страницах «Добринских вестей».

Будущие супруги познакомились в г. Воронеже, когда Иван учился на четвертом курсе медицинского института, а Тоня работала швеей на фабрике «Работница». Обоим тогда было по 21 году. На проверку чувств им хватило всего три месяца, и молодые подали заявление в загс.

Расписались в Воронеже, а оттуда после небольшого фуршета отправились вместе с гостями в д. Трудолюбовку (это Воронежская область), откуда была родом невеста. Красивый свадебный наряд молодоженам пришлось сменить на простую одежду, потому что в качестве свадебного кортежа для жениха с невестой и их родственников был подан … грузовой автомобиль, на котором работал родной дядя Ивана Николай Андреевич Колесников. Он приехал на нем из Верхней Матренки — родины Ивана Коробкина.

Грузовик, «украшенный» флажком победителя соцсоревнования, вместил всю честную компанию. Ехали в кузове, сидя на специально оборудованных скамеечках (в те годы в таком способе перевозки пассажиров не было ничего необычного, и он не считался опасным).

Шестьдесят километров до Трудолюбовки показались небольшим расстоянием, так как среди гостей был гармонист и веселые песни не смолкали ни на минуту.

Не доезжая до деревни, остановились, чтобы молодые переоделись в свой свадебный наряд и уже в таком парадном виде подъехали к дому родителей Антонины. Их ждали не только родные, но и практически вся деревня, где чья-то свадьба считалась общим большим событием. Как и полагается, новобрачных встретили караваем.

Столы, украшенные букетами полевых цветов, накрыли в большом доме. Родители невесты всегда держали не меньше полусотни гусей. Они-то и стали главным угощением на праздничном столе (птицу специально к этому дню закоптили у кого-то из соседей). Плясали на улице под ту же гармошку…

Гуляли два дня. Было очень весело. Гости надарили молодым 150 рублей (их потом супруги потратили на обновки для себя). А потом вернулись в Воронеж и стали жить на съемной квартире вместе с хозяйкой. Правда, той вскоре не понравилось, что жилец по всем ночам сидит за учебниками, и Ивану пришлось на время вернуться в студенческое общежитие, а Тоня осталась на квартире…

Воссоединились супруги после того, как Иван получил диплом и устроился на работу в Добринскую районную больницу, где трудился много лет до самого выхода на заслуженный отдых.

Семейный стаж супругов Коробкиных — 51 год. У них двое детей и столько же внуков.