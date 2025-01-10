В малый зал районной администрации пригласили представителей малого и среднего бизнеса муниципалитета, а также членов Добринского отделения Союза женщин Липецкой области, которые активно помогают своим землякам, находящимся сейчас в зоне специальной военной операции и защищающим нашу Родину. Благодаря помощи этих неравнодушных людей из Добринского района регулярно отправляется в зону СВО гуманитарная помощь, закрываются заявки по обращениям наших бойцов.

— Огромная благодарность всему бизнес-сообществу муниципалитета, — сказала в своем выступлении заместитель главы администрации Добринского района Галина Демидова, — общественным организациям, которые находят ресурсы и активно помогают фронту. Будем надеяться, что благодаря нашей сплоченности в деле помощи землякам, которые сейчас находятся «за ленточкой», наступивший 2025-й год станет для всех победным.

Галина Михайловна от имени руководителя муниципалитета А.Н. Пасынкова поблагодарила неравнодушных земляков и вручила почетные грамоты Союза женщин России и благодарности администрации Добринского района. Наградами были отмечены индивидуальные предприниматели Е.А. Беляева, З.С. Казьмина, И.В. Родионова, О.Ф. Овчарова, Г.Н. Пастухова, М.М. Травина (директор ООО «Агрофирма»), директор ООО «Добринский общепит» О.В. Кутищева и глава Верхнематренского сельского поселения Н.В. Жаворонкова.