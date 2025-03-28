Вместе с аттестатом получат права тракториста

В Добринском районе с рабочим визитом побывал руководитель инспекции Гостехнадзора Липецкой области С.Б. Кузовлев. Вместе с руководителем муниципалитета А.Н. Пасынковым они побывали в филиале Усманского промышленно-технологического колледжа в п. Добринка.

Визит сюда был не случайным. В сентябре прошлого года было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между администрацией Добринского района, филиалом колледжа и ООО «Добрыня» об обучении старшеклассников школ нашего муниципалитета механизаторским навыкам. Педагогами филиала колледжа была разработана специальная образовательная программа, после освоения которой ребята получают профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории «С». Свое желание учиться изъявили семеро учащихся лицея №1, шестеро из школы №2 п. Добринка, а также двое старшеклассников из гимназии с. Ольговка.

Александр Пасынков и Сергей Кузовлев пообщались с ребятами, узнали, нравится ли им образовательная программа.

Одиннадцатиклассники ответили утвердительно. В ходе живого диалога с руководителями выяснилось, что все они после школы планируют получать самые разнообразные профессии. Кто-то хочет стать медиком, другие попробуют реализовать себя в сфере IT-технологий. Некоторые хотят связать свою жизнь со службой в полиции, педагогикой. Но все ребята единогласно сказали, что профессия тракториста будет для них не лишней, так как наш район сельскохозяйственный и всегда рад квалифицированным специалистам.

— Уровень зарплат в сельском хозяйстве, — сказал в конце беседы А.Н. Пасынков, — сейчас не ниже, чем в других сферах. И вы сами видите, какая современная техника работает на полях нашего района. Любое сельхозпредприятие с радостью примет на работу высококлассного специалиста. Надеюсь, что кто-то из вас после школы выберет профессию, связанную с сельским хозяйством и родным для вас Добринским районом. Со своей стороны, мы продолжим привлекать молодых специалистов в сельскую местность, строить для них жилье и современную инфраструктуру.

Кстати, практические занятия, когда можно проехать за рулем трактора, по признанию старшеклассников, им очень интересны. Полученные в теории знания ребята продемонстрировали гостям на практике, сев за руль трактора и проехав на нем по трактородрому.

После 8 месяцев учебы юношам предстоит производственная практика в подразделениях ООО «Добрыня», которая вместе с колледжем оплачивает их обучение.