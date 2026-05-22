Вместе с паспортом – подарок

В преддверии Дня Великой Победы, символа стойкости героизма и мужества нашего народа, девять юных жителей Добринского округа получили первые в своей жизни паспорта гражданина Российской Федерации.

— Все вы, и юноши, и девушки, — сказал в адрес ребят глава Добринского округа Александр Пасынков, — талантливые, целеустремлённые и амбициозные. И я уверен, что вы успешно продолжите дела и начинания людей старшего поколения, которые создавали и развивали современные технологии и экономику, сохраняли национальную культуру и искусство нашей страны. От чистого сердца поздравляю вас с этим важным в вашей жизни событием.

В ходе торжественной церемонии её участники получили не только первые паспорта, а также памятные подарки. Для собравшихся было продемонстрировано поздравление губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. А добринские артисты подготовили свой музыкальный подарок.