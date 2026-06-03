Вместе с первой сменой в «Прометее» запустили уникальную ценностную игру «Воспитанные»

В круглогодичном лагере «Прометей» Грязинского округа началась первая смена. Значимым событием открытия стал запуск уникальной ценностной игры «Воспитанные», инициатором которой выступили активисты «Движения Первых».

Суть игры заключается в том, чтобы обсуждать с детьми и подростками важные жизненные ориентиры не в назидательной форме, а через анализ конкретных ситуаций и личный выбор. Участникам предлагаются сценарии, в которых нужно принять решение: как правильно поступить по отношению к семье, старшим, друзьям, своей школе, городу и стране.

Уникальность проекта в том, что итоговый образ «воспитанного региона» создают сами дети — это не абстрактный шаблон, придуманный взрослыми, а результат их собственных размышлений и выбора. По итогам первой игры ребята уже сформулировали ключевые ценности: уважение к старшим, забота о близких, любовь к родному краю, умение быть благодарным, готовность прийти на помощь и ответственность за свои поступки.

«Каждый раз после таких встреч убеждаюсь, что у нас растёт замечательное поколение. Умные, неравнодушные, искренние ребята, которые умеют рассуждать о важных вещах, заботятся о своих близких, любят Липецкую область и хотят приносить пользу людям. Такие мальчишки и девчонки будут строить будущее региона и страны», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, принявший участие в запуске проекта.