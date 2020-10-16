Вместо единого дизайн-кода надписи на заборе. Евгения Уваркина провела рейд по улицам Липецка

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина вместе с представителями профильных ведомств провела рейд по улицам Советской и Первомайской. Оценили не только работу управляющих компаний, но и соответствие вывесок магазинов единому дизайн-коду.

Первый адрес – дом №9. Строящееся здание обнесено изрисованным забором. Собственник помещения сообщил, что неоднократно удалял надписи с ограждения, но они появляются снова. Начальник управления Советским округом Любовь Райдер предложила установить здесь камеры, однако глава города отметила, что до конца октября работы на этом объекте должны завершить, а значит, и убрать ограждение. Здесь же перед председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаем Дергуновым поставлена задача – рассмотреть возможность благоустройства расположенного рядом сквера.

Следующая точка объезда – дом №3 на улице Ворошилова. Его фасад увешан рекламными вывесками. Евгения Уваркина поручила начальнику городского центра рекламы Алексею Тихомирову навести здесь порядок, к работе следует привлечь главного архитектора Липецка.

– Можно сделать фриз в едином стиле, а на нем установить объемные буквы. Это не только красиво выглядит, но и будет сочетаться с дизайн-кодом улицы, – подчеркнула она.

Возле дома №27 по улице Советской мэр встретилась с представителем «Липецкой управляющей компании». Евгения Уваркина отметила, что сине-зеленые входные группы подъездов необходимо обновить – они не сочетаются с желтым фасадом. Любовь Райдер получила поручение решить проблему с парковкой в пешеходной зоне.

– Если у автомобилистов нет культуры, единственный выход – регулярно проводить рейды и выписывать штрафы, – отметила она.

Рядом с домом №35 мэр поручила Любови Райдер с бизнесом и «Экопромом» проработать вопрос создания закрытой контейнерной площадки. Также здесь нужно заменить вывески на фасаде.

У здания банка «Хоум Кредит» необходимо привести в порядок входную группу и клумбы. Территория здесь разграничена, поэтому было принято решение о совместном благоустройстве – силами городских служб, управляющей компании и бизнеса. При этом Евгения Уваркина обратила внимание на то, что предпринимателей, которые следят за прилегающими территориями, необходимо ставить в пример. Как одно из грамотно оформленных пространств она отметила ресторан «Braubauer» – здесь у входа созданы зона отдыха и клумбы.

– Необходимо в ближайшее время разработать архитектурный облик улицы и вместе с бизнесменами продумать, как преобразить прилегающую к их торговым точкам территорию, – подчеркнула мэр.

Рядом с магазином «Цветторг №1» Евгения Уваркина заметила ржавую конструкцию от демонтированного баннера и пандус, который необходимо покрасить. Замечания она попросила передать собственнику торговой точки. Обратила внимание мэр и на клумбу возле «Медтехники» – плитка потрескалась и местами отвалилась. Восстановить нарушенное благоустройство поручено Николаю Дергунову. Не ускользнула от внимания мэра и проржавевшая остановка у торгового дома «Меркурий» – ее необходимо привести в порядок. За самим зданием – слишком маленькая контейнерная площадка, нужно создать больше секций и установить ограждение.

У дома №2 на улице Крайней не покрашен забор и не скошена трава – на решение проблемы управляющей компании дано три дня. Похожая ситуация рядом с домом 13А на улице Пушкина – здесь тоже необходимо покрасить ограждение. Ещё одно поручение – начальнику управления округом. Любови Райдер следует связаться с представителями магазина «Лимак» и привести в порядок пристройку, находящуюся у них в собственности.

Стоит отметить, что ситуацию с наведением порядка на улицах Советской и Первомайской под личный контроль взял Константин Востриков. Он отметил, что здесь необходимо провести большую работу и максимально синхронизировать все существующие программы. Например, заходить сюда сразу как с модернизацией сетей освещения, так и с капремонтом фасадов зданий и контролем за размещением рекламных вывесок.

– Если потребуется, будем действовать жестко и выписывать штрафы. Необходимо формировать как у жителей, так и у предпринимателей чувство ответственности, повышать культуру, это поможет сделать наш город красивее и уютнее, – подчеркнула глава города.