Вместо привычных зонтиков на Центральном пляже в Липецке установят перголы

На Центральном пляже в областном центре устанавливают малые архитектурные формы. На обновлённом общественном пространстве не будет привычных железных зонтиков. Функцию защиты от солнца будут выполнять так называемые перголы – лёгкие конструкции из металла и дерева, которые частично затенят зоны отдыха.

Как отмечают специалисты, перголы станут необычным архитектурным решением, подчеркивающим единый стиль территории. К монтажу малых архитектурные форм уже приступили. Всего на берегу реки Воронеж установят девять пляжных навесов.

Для тех, кто не любит отдых на песке, предусмотрели скамейки – их размесят возле пешеходных зон и рядом с остановочным павильоном. Лавочек будет 48. К их установке рабочие приступят в ближайшее время.









Стоит отметить, что пляж должен стать центром притяжения и любителей активного образа жизни. Для спортсменов здесь уже оборудовали воркаут-зоны – установили современный спортивный комплекс с тренажерами, среди которых брусья для отжиманий, скамья с упорами и различные турники.

Сейчас на территории общественного пространства продолжаются работы по созданию инфраструктуры. На будущей контейнерной площадке уложили нижний слой асфальтового покрытия. В планах – устройство верхнего слоя, монтаж металлического каркаса и кровли.

Полностью готово и отсыпано щебнем основание для велодорожки, которая соединит основную дорогу с территорией пляжа. Ее длина составит 145 метров, а ширина три. В ближайшее время специалисты приступят к установке бордюров, а затем к укладке асфальтобетонного покрытия.

Одновременно ведутся работы по асфальтированию «километровки» – уже выполнено примерно 90% от общего объема. Как отмечают специалисты, к концу недели, если позволит погода, участок будет готов. Завершается и монтаж бортового камня – установлено 1 500 погонных метров бордюров из планируемых 1550.

Благоустройство Центрального пляжа продолжится и в следующем году – здесь обновят песок и установят малые архитектурные формы. Напомним, работы на общественном пространстве ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации города Липецка.