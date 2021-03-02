В ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» участились обращения граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации.

Так, в феврале в агентство обратилась женщина, которая заказала в интернет-магазине спортивные костюмы с хорошей скидкой. Период скидки уже истекал в течение нескольких часов, так что отказаться от покупок было невозможно, предложение было очень заманчивым.

Посылку не пришлось долго ждать. Через несколько дней ее доставили в отделение почты.

Не вскрывая коробку, женщина оплатила покупку наложенным платежом и направилась домой примерять заказанный товар.

Но увы, внутри находились подержанные вещи, а в придачу – пара мешочков с наполнителем для кошачьего туалета.

Вся сложность ситуации заключается в том, что денежные средства автоматически были отправлены в адрес юридического лица, который не совпадает ни с названием, ни с адресом, указанным на сайте интернет-магазина. Как правило, адреса являются фиктивными, и по ним располагаются другие объекты.

Для того, чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или вовсе потерей денег, специалисты рекомендуют обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных Интернет-магазинов: