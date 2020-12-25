Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Прагма» о расторжении договора аренды земельного участка, обязании вернуть его и взыскании арендной платы с неустойкой в общем размере 3,2 млн. рублей.

Как указано в исковом заявлении, 16 февраля 2018 года между управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области и ООО «Прагма» заключен договор аренды земельного участка площадью 324 667 кв.м., предоставленного для строительства объектов физической культуры и спорта, в районе липецкого садоводческого потребительского общества «Металлург-1», сроком по 15 февраля 2027 года.

Начиная с 16 февраля 2019 года, арендная плата не вносилась, в связи с чем образовалась задолженность в размере 3,1 млн. рублей, а также была начислена неустойка (пеня) в размере 100 тыс. рублей.

Помимо нарушения сроков оплаты, установленных договором, ООО «Прагма» допущены иные нарушения: участок используется для складирования строительного мусора и ТБО, строительство на участке не осуществляется. Указанные обстоятельства являются основанием для досрочного расторжения договора аренды земельного участка.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области в связи с выявленными обстоятельствами направило ответчику уведомление о расторжении договора аренды с приложением соглашения, однако ООО «Прагма» соглашение о досрочном расторжении договора аренды не подписало. В связи с этим истец обратился в суд.

В ходе рассмотрения дела ответчиком погашена задолженность по арендной плате и неустойка, в связи с чем производство по делу в этой части исковых требований прекращено.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение о расторжении договора аренды земельного участка и обязании вернуть его управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области свободным от навалов строительного мусора и бытовых отходов в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу.