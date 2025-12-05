Вместо живой ёлки- искусственная

До Нового года остается уже меньше месяца. В Липецке и Ельце, а также ряде округов региона уже приступили к оформлению улиц к грядущему любимому празднику детей и взрослых. Добринка не стала исключением.

По словам начальника Добринского территориального отдела Николая Чижова, к монтажу новогоднего убранства посёлка они приступили еще в 20 числах ноября. В чаше фонтана на площади Ленина была смонтирована традиционная светодиодная конструкция, которую скоро подключат к электричеству. По улице Ленинской, от Парка молодежи в сторону центра, на опорах ЛЭП установлены гирлянды в виде ёлочек. В скором времени они засверкают и будут радовать добринцев и гостей районного центра. Новогодние инсталляции в виде лошадки с санями и цифрами наступающего 2026 года проверены на исправность после складского хранения. Остается лишь определиться с местом их установки. Шарами будут украшены липы на центральной площади, а на высокие ели повесят гирлянды.

А вот главная ёлка округа в этом году будет искусственной. Решение об отказе от живой ёлки в пользу искусственной было принято с учетом тенденций бережного отношения к природе и многолетнего использования.

Ее приобрели заранее. Двенадцатиметровую красавицу уже начали устанавливать на площади Ленина.

Весь комплекс работ по созданию новогодней сказки в Добринке администрация планирует полностью завершить к 20 декабря. Это даст жителям возможность заранее погрузиться в предпраздничное настроение и насладиться видом сверкающих улиц.