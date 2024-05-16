Управление Росреестра по Липецкой области передало в зону спецоперации шесть внедорожников. Отправку сопровождают сотрудники реготделения «Общероссийского народного фронта» и липецкого фонда соцподдержки военнослужащих «Защитник». Машины марки «Niva» доставят в подразделение липецких бойцов завтра. Они будут использоваться для эвакуации бойцов, передвижения личного состава и подвоза боеприпасов.

В Липецкой области оказывается широкий спектр помощи военнослужащим, ветеранам спецоперации и их семьям. «Система «Патронаж» доказала свою эффективность. Мы получили уже больше 34 тысяч обращений и 33,5 тысячи отработали. Это и помощь по хозяйству, и назначение выплат, и запись детей в садик, и многое другое – по любому вопросу семейные кураторы круглосуточно на связи», – отмечает губернатор Игорь Артамонов. Бойцы СВО проходят реабилитацию в обновлённом центре «Сосновый бор». Восстановительный курс бесплатный, длится три месяца.

В прошлом году по инициативе губернатора Игоря Артамонова с 50 тысяч до 250 тысяч рублей увеличена единовременная выплата для заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации.