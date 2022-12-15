Тестовый режим сбора информации о продуктах переработки зерна запускает с 1 января 2023-го ФГИС «Зерно», работа по подготовке к внедрению которой в Липецкой области началась еще в начале текущего года. ФГИС «Зерно» – это Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Она создана Министерством сельского хозяйства РФ для учета зерна и зерновой продукции.

Внедрение системы началось в этом году и осуществляется поэтапно, сначала для зерна, затем для продуктов его переработки. С 1 июля стартовала добровольная регистрация и внесение пользователями данных о партиях зерна в федеральной системе. С 1 сентября регистрация и работа во ФГИС «Зерно» стала обязательной для всех участников российского рынка, занимающихся зерном. Со следующего года в системе должны будут работать и переработчики зерновых культур.

Сейчас в ней зарегистрировано более 1000 предприятий и организаций Липецкой области, участвующих в обороте зерна. Проведено уже свыше 20 тысяч бизнес-операций по перевозке, реализации, отгрузке или приемке зерна. Переработчики зерна с 2023 года добровольно будут предоставлять в систему информацию о продуктах переработки зерна (рисе, муке, крупах, крахмале, зерновых продуктах для завтрака и т.д.) для оформления товаросопроводительных документов (СДИЗ) при их перевозке и реализации, приемке или отгрузке, а также при ввозе и вывозе с территории России. С 1 марта 2023 года размещение и учет этих сведений станут обязательными.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, учет зерна и зерновой продукции необходим, чтобы российский зерновой бизнес эффективно работал в условиях прозрачности рынка, а государство могло оценить вклад каждого региона в обеспечение продовольственной безопасности страны, а также составить карту качества зерна. Сельхозпроизводители, работающие в системе, могут рассчитывать на государственную поддержку. Субсидии производителям зерновых культур выделяются на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерна, по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур. Так, около 170 липецких сельхозпроизводителей уже получили поддержку на сумму 317 млн рублей. Еще 312 млн рублей дополнительно из резервного фонда Правительства РФ будут доведены до местных аграриев до конца года.

«У нас высокий уровень самообеспеченности продовольственными товарами. Кроме того, область располагает резервами для импортозамещения других регионов России. Продолжить положительную динамику в агропромышленном комплексе позволяет рост государственной поддержки, повышение ее эффективности. При этом высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни селян и повышении их благосостояния», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.