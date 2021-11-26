Внеплановая проверка объектов капитального ремонта состоялась на днях в областном центре с участием заместителя главы администрации Липецкой области Константина Вострикова, начальника управления ЖКХ региона Александра Завертяева и нового руководителя областного ФКР Виктора Петрова.

Программа капитального ремонта является эффективным механизмом сохранения жилищного фонда и улучшения условий проживания людей, поэтому необходимо наращивать ее темпы и четко отслеживать качество исполнения, отметил Константин Востриков. Также важным фактором является вовлеченность жителей в вопросы своего дома, их активность, взаимодействие с Фондом капитального ремонта. Это путь к результату, который устроит собственников, так как именно они лучше понимают проблемы своего дома, сообщили в областном ФКР.

Примером такого собственника можно назвать Раису Гаязову. В доме №99 на улице Гагарина, где активная липчанка является старшей по дому, в этом году проводится целый комплекс работ – ремонт теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подвала. Жители поблагодарили подрядную организацию за работу, но при этом высказали обеспокоенность, что она может не успеть в срок.

Второй точкой объезда стал дом №48 на улице Интернациональной. Здесь завершается капитальный ремонт холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, крыши, фасада, фундамента. Не все работы подрядчик успел завершить вовремя. К строительной компании будут применены штрафные санкции.

«Эти дома мы держим на особом контроле, безусловно, будут приняты соответствующие меры. В планах и пересмотр формирования графиков выполнения работ. Ремонт крыши, фасада, системы теплоснабжения должны быть закончены строго до отопительного периода», – прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора ФКР Липецкой области Виктор Петров.

Всего в 2021 году были запланированы работы в 306 многоквартирных домах. Сегодня выполнено около 80% общего объема, уточнили в областном ФКР. В 30 высотках капремонт перенесен на следующий год из-за недопусков или отсутствия необходимости. Кроме того, в части домов, согласно графику завершение работ запланировано на декабрь 2021 года.