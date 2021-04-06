В 2020 году внешнеторговый оборот Липецкой области по сравнению с 2019 годом уменьшился на 12 процентов и составил 4380,1 млн долларов США. При этом объем экспорта уменьшился на 15 процентов (3203,4 млн долларов США), импорт – на 4 процента (1176,7 млн долларов США).

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт приходилось 73,1 процента, на импорт – 26,9 процента. Экспорт товаров из области по стоимости превышает объемы импорта в 2,7 раза.

По данным ФТС России в течение 2020 года предприятия и организации, зарегистрированные в Липецкой области, осуществляли торговлю со 117 странами мира. Их количество уменьшилось по отношению к 2019 году на 2% (на 2 страны).

В экспорте товаров преобладали поставки металлов и изделий из них (78,0% от всего экспорта), продовольственные товары и сырье занимали 16,6%.

В общем объеме импорта доля машиностроительной продукции составила 46,2%, металлов и изделий из них – 18,0%, продукции химической промышленности, каучука – 18,8%.

Основными торговыми партнерами области в 2020 году были: Турция – 22,9% от общего внешнеторгового оборота (в 2019 году – 16,9%), Мексика – 14,9 (18,2), Бельгия – 10,9 (17,0), Китай – 6,3 (5,0), Беларусь – 4,6 (4,7), Германия – 4,3 (4,2), США – 4,1 (2,0), Дания – 3,1 (5,7), Италия – 2,9 (2,2), Польша – 2,2% (1,8%).

Среди регионов Центрального федерального округа область занимала в 2020 году 4-е место по экспорту товаров, уступая г. Москва, Московской и Костромской областям, сообщает пресс-служба Липецкстата.