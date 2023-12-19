Липецкая областная универсальная научная библиотека готова встречать читателей в обновленном виде. Капитальный ремонт здания начали весной 2023 года. Он был проведен впервые за 45 лет. Была заменена крыша, отремонтирован фасад и смонтировано уличное освещение. В 2024 году планируют провести внутренние отделочные работы и благоустроить территорию около здания. «Учреждения культуры должны быть не только наполнены смыслами, но и выглядеть красиво, а также быть комфортными для посещения. Это требование времени. Мы обязательно приведем все социокультурные организации в регионе в соответствие», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Свою историю ЛОУНБ ведет с 11 октября 1918 года. В этот день прошло заседание библиотечной комиссии, созданной при отделе народного образования. На нем было принято решение о поиске помещения для Центральной библиотеки и взятии на учёт городских библиотек. Сейчас ЛОУНБ является самой крупной библиотекой Липецкой области с богатыми книжными фондами, полным репертуаром местной печати. А еще это методический центр для библиотек региона и центр библиотечного краеведения, площадка для проведения научных, познавательных, культурных и развлекательных мероприятий, сообщает управление культуры и искусства Липецкой области.